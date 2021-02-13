أستاذ زراعة: منع مادة «برومات البوتاسيوم» تأخر عقود.. بتعمل سرطان

قال محمد فتحي سالم، استاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات، إن قرار وزارة التموين الذي يقضي بمنع مادة «برومات البوتاسيوم» قرار حكيم اتبعته الدول الكبرى منذ عقود طويلة خلت: «كانت بتستخدم في العالم كله حتى 1990، وأول دولة منعتها اليابان، اكتشفوا إن الناس اللي بتاكل الخبز ده عندهم نسبة عالية من سرطان البروستاتا والجهاز الهضمي».

تقوم بتسريع فترة التخمير الخاصة بالعجين

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك المادة يستخدمها اصحاب المخابر لإضفاء ملمس ناعم للعيش الفينو، كما تقوم بتسريع فترة التخمير الخاصة بالعجين: «بدل ما يتخمر الخبيز في 6 ساعات، ممكن في ساعتين وثلث».

في المملكة العربية االسعودية جرى منعها في عام 2009

وأوضح أن دولة نيجيريا منعت تلك المادة منذ عام 2003، وفي المملكة العربية االسعودية جرى منعها في عام 2009، فيما كانت مصر تستخدمها حتى أمس: «هي مصنفة في منظمة الصحة العالمية أنها مسؤولة بشكل مباشر عن سرطان الغدة الدرقية والجهاز الهضمي».

وطالب وزير التموين بحظر تلك المادة أيضا على الدواجن لأنها موجودة في بعض الإضافات الخاصة بالتوابل: «يا ريت تكون المادة ممنوعة في كل ما يخص المأكولات وليس المخبوزات فقط».

وأشار إلى أن جهاز سلامة الغذاء المصري حصل على الموافقة على عمله من البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وله الكثير من الصلاحيات، ويحق لهذا الجهاز فحص كافة الممنوعات كدول العالم الأول: «يحق للجهاز فحصها ومعرفة دواعي الأمان بها، وهناك ما يقرب من 64 مبيد زراعي في مصر نفس الصنف ويؤدي للسرطان، ويا ريت نمنع كل المواد المسرطنة».