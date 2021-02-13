صندوق النقد: نسعى لتقليل ديون 29 دولة.. وتفعيل «الإطار المشترك»

قالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يمكنه المساعدة في قضية الديون، من خلال جهوده المبذولة على صعيد إقناع مجموعة دول العشرين لتخفيف أعباء الديون، كاشفة أنه يسعى لتبني مبادرة تعليق خدمة الديون لحين تعافي الاقتصادات: «قدمنا تخفيفا للديون لنحو 29 دولة من أفقر الدول الأعضاء فعلى سبيل المثال صندوق النقد أجل مستحقات على جيبوتي إلى العام المقبل».

دعوة لتفعيل اتفاقية الإطار المشترك

ودعت جورجييفا، في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، إلى تفعيل اتفاقية «الإطار المشترك» بشأن إعادة هيكلة الديون وتخفيف مستوياتها، إذ أن دول تشاد وإثيوبيا وزامبيا طالبوا بتطبيق هذه الاتفاقية لتخفيف الدين وإعادة هيكلتها، كما تبحث الدول في كيفية تمويل أنظمتها الصحية وعلينا أن نساعدها».

حاجة ماسة إلى المزيد من المنح للدول الأكثر فقرًا

وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الدول الأكثر فقرًا في حاجة إلى مساعدات أكبر حتى تستطيع سداد الديون عند التعافي: «نحن بحاجة لرؤية المزيد من المنح للدول الأكثر فقرًا، وأن الصندوق الذي تتولى مهمة إدارته يبحث مع الدول الأعضاء كيفية التوسع في التنازلات المالية للدول الأقل دخلا، إذ إن الدول ستكون قادرة على تسديد رسوم خدمات الدين إذا تخطت هذه المرحلة وتعافي الاقتصاد»، مشددة على دعم الصندوق للتحرك القوي في قضية الديون.