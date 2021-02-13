«الأرصاد»: انخفاض 6 درجات في الحرارة وأمطار ورياح على معظم الأنحاء

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 16 فبراير، وتستمر حتى الخميس الموافق 18 من الشهر نفسه، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 6 درجات، مصحوبة بأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على معظم الأنحاء.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد توقعات خبراء هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح على البلاد، خلال فترة التنبؤ.

طقس الثلاثاء 16 فبراير

ـ القاهرة الكبرى: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ23 كم/ساعة.

ـ الوجه البحري: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ21 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ السواحل الشمالية الغربية: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ26 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ26 كم/ ساعة، سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ23 كم/ ساعة.

ـ شمال الصعيد: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ22 كم/ ساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ـ جنوب الصعيد: طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ19 كم/ ساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس الأربعاء 17 فبراير

ـ القاهرة الكبرى: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وسرعة الرياح تصل لـ13 كم/ ساعة.

ـ الوجه البحري: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وسرعة الرياح تصل لـ12 كم/ساعة.

ـ السواحل الشمالية الغربية: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ15 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلاً، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ18 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ17 كم/ ساعة.

ـ شمال الصعيد: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وسرعة الرياح تصل لـ12 كم/ ساعة، وتكون معتدلة.

ـ جنوب الصعيد: طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، سرعة الرياح تصل لـ12 كم/ ساعة.

طقس الخميس 18 فبراير

ـ القاهرة الكبرى: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ16 كم/ ساعة.

ـ الوجه البحري: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وسرعة الرياح تصل لـ11 كم/ساعة.

ـ السواحل الشمالية الغربية: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وسرعة الرياح تصل لـ10 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ18 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ15 كم/ ساعة.

ـ شمال الصعيد: طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، تصل سرعتها لـ10 كم/ ساعة.

ـ جنوب الصعيد: طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وسرعة الرياح تصل لـ10 كم/ ساعة.