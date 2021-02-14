علي جمعة: «مفيش دعاء لشهر رجب ورد عن الرسول بسند صحيح»

كشف الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، عن فضائل شهر رجب، قائلا: «كان أهل الله والمسلمون وإلى يوم الناس هذا يهتمون برجب باعتباره تمهيدا لشهر رمضان، يبدأون فيه بالعبادة وتهيئة النفس للشهر الذي أنزل فيه القرآن، وكان هو المدخل، وكثر فيه الأدعية الواردة عن الأئمة الكبار، ورأوا فيه بقرب رمضان فلابد من إيقاظ الهمة حتى لا يفوت علينا أي لحظة من لحظات رمضان سواء بالنهار صائمين أو بالليل قائمين، حتى يدخل رمضان علينا في أتم الاستعداد لتلقي الشهر الكريم».

وأضاف «جمعة» خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: «هذا ما فهمه العلماء من حديث رواه الإمام أحمد والإمام النسائي عن أسامة بن زيد، أنه قال: (قولت: يا رسول الله لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصومه في شعبان، فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه)، حيث يكاد رسول الله يصوم شعبان كله، ولا يفطر فيه إلا أياما قليلة، وبعض الناس تعتبر شهر شعبان هدنة، بين رجب الذي هو شهر عمل وبين رمضان الذي هو أيضا شهر عمل فكان الرسول يريد أن يلحق شعبان برجب في التمهيد برمضان».

ولفت المفتي السابق، إلى أن «شهر شعبان ترفع فيه الأعمال اللي اتعملت في رجب، كما أن رجب وشعبان يهيئان لرمضان الذي هو شهر الله سبحانه وتعالى، كما أن رجب من الأشهر الحُرم، وسُمي برجب الفرد والأصم والأصب، لأنه تصب فيه الرحمات، لذلك اهتم أهل الله بتلك الأدعية والأذكار التي ترد في الكتب مثل دعاء أول ليلة في رجب، وهذه ليست أحاديث وإنما هي من فعل الأمة المرحومة التي نظرت للكتاب والسنة وطبقت في حياتها مثل تلك الفضائل».

وتابع رئيس اللجنة الدينية: «الأئمة الكبار اهتموا برجب لأنه يهيئ لرمضان، وكانوا يهتمون في هذا الشهر لأنه حرام بكل الأعمال، لأن العمل في الشهر الحرام له قيمته، فكانوا يهتمون بكثرة الصلاة والصيام والاهتمام بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ومع بداية شهر رمضان يدعون بأدعية كثيرة حتى يكونوا فيه معية الله، وتهيئة ما بعد ذلك».

وأكد الدكتور علي جمعة، أنه لا يوجد دعاء محدد يخص غرة رجب: «كل هذه الأدعية وردت عن أهل الله، مثل الإمام جعفر الصادق أو الإمام الرفاعي أو الإمام الشاذلي أو الإمام النووي، لكن مفيش من الأدعية شيء خاص برجب يروى عن الرسول بسند صحيح».