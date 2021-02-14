تفاصيل سقوط مهندس يدير تطبيقا مشفرا لـ«دعارة الأطفال»: «اللينك بـ10 دولار»

«التقليد» و«الإدمان».. دفعا «مهندس» من محافظة الشرقية لتنفيذ «كارثة أخلاقية»، حيث أنشأ «تطبيق مشفّر» بمقابل مادي، لبثّ «مواد إباحية» أبطالها أطفال، بعد مشاهدته تطبيقا مماثلا في دولة أوروبية يقبل عليه كثيرون، وإدمانه مشاهدة المواد الإباحية.

التحريات والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن «تطبيق سري» يقدّم محتوى جنسي أبطاله «أطفال»: «يبثّ المتهم مواد إباحية لأطفال، حيث يرسل لمن يرغب في مشاهدة المحتوى الجنسي رابطا مقابل دفع 10 دولارات، وبعد الإقبال الكبير الذي وجده على التطبيق، قرر إدارته بشكل مكثف لتحقيق مزيد من الأرباح». حسب ما جاء في التحريات.

بث القناة من 3 محافظات

وحسب التحريات، يدير المتهم تطبيقه المشبوه من 3 محافظات: «الشرقية، الدقهلية، وبورسعيد»: «دخل إلى تطبيق إباحي في بداية الأمر كمستخدم عادي، ثم تحول بمرور الوقت إلى مدمن قنوات جنسية، وشاهد فكرة القناة مطبّقة في دولة أجنبية، فقرر تجربة الفكرة عن طريق إنشاء قناة جنسية على التطبيق».

تحميل الفيديو بـ10 دولارات

ووفقا للتحقيقات ومواجهة المتهم بالتحريات، أقرّ بأنّه أنشأ «قناة جنسية» لكنها لم تحقق ربحا، ولم يجد إقبالا عليها، فلجأ لتغيير المحتوى وبثّ مشاهد جنسية لأطفال وفيديوهات أخرى خادشة للحياء للأطفال مقابل مبالغ مالية على التطبيق السري، وعرض روابط التحميل مقابل 10 دولارات، وفوجئ بزيادة الطلبات.

تحديد موقع المتهم

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المتهم بعد مشاهدة محتوى القناة، وحددت الأجهزة الفنية مكان بث الفيديوهات القائم على إدارة القناة، واتجهت مأمورية أمنية حيث يقيم المتهم، وجرى ضبطه وبحوزته اللاب توب المستخدم لبث تلك الفيديوهات، والهاتف المحمول الذي يضم رسائله مع زبائنه.