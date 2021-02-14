لجان «النواب» تناقش الصكوك وتعديلات قانون الرياضة ومنع الاحتكار

تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب، اجتماعاتها بأجندة مزدحمة، حيث تستضيف عددًا من الوزراء إضافة إلى عدد كبير من القضايا والقوانين، أبرزها مناقشة لحنة الشباب والرياضة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة واستكمال الحساب الختامي للعام المالي السابق، وتقيم تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، فيما تستعرض زارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021، والتوصيات المختلفة.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال اجتماع مشترك لها، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، مع اللجنة التشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، والذي بدأ في مناقشته الاسبوع الماضي، بحضور ممثلي وزارة المالية، ويتضمن الاجتماع طرح صكوك مصرية

كما تناقش اللجنة، بعد غد الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمقدم من الحكومة.

وتناقش لجنة الشؤون العربية رؤية اللجنة في وضع قانون للعاملين بالخارج، والمطروح من عدد من النواب بمقترح قانون خاص للعاملين بالخارج.

فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف، وفي اليوم التالي تناقش اللجنة دور وخطة وزارة الثقافة لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف.

أما لجنة الزراعه فتواصل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

كما تواصل اللجنة الدينية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إنشاء صندوق الوقف الخيري».

ويشارك عدد من الوزراء في هذه الاجتماعات، حيث يستعرض وزيرا التموين والتضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كل وزارة في توفير فرص عمل، والمساهمة في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يلقي وزير البترول، الثلاثاء، بيانه أمام لجنة الصناعة، كما تستكمل لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود مناقشة تعديلات قانون اتحاد الصناعات.