محافظ الجيزة يستعرض الإنجازات أمام أعضاء مجلس النواب الجدد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر «الهرم والسادس من أكتوبر والطالبية والعمرانية وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح»، بالإضافة لعدد من نواب القائمة ممثلى محافظة الجيزة لبحث آليات التواصل خلال المرحلة المقبلة للنهوض بمستوي الخدمات في مختلف المجالات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وفي بداية اللقاء قدم محافظ الجيزة التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى خدمة قضايا التنمية على أرض مصر عامةً ومحافظة الجيزة خاصة، مشيرًا الى أهمية تكاتف الجهود من أجل تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين .

وبدأ محافظ الجيزة اللقاء بتثمين جهود الدولة للإرتقاء بمستوي معيشة مواطنى القرى والنجوع من خلال تبنى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة «حياه كريمة»، التي أطلقها لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية بعدد 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح والتي ستشهد نقلة حضارية لكلا المركزين وستؤدى الى خلق المزيد من الفرص الإستثمارية بالمنطقة وبالتالى ستشهد تلك القري إحداث تطوير شامل فى كافة مناحي التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من مياة وصرف صحى وكهرباء والصحة والتعليم وغيرها مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية .

واستعرض المحافظ خلال اللقاء عدداً من الملفات الهامة بجميع القطاعات وحجم الجهود المبذولة علي مدار العامين السابقيين والتحديات التي واجهتها المحافظة للدفع بعجلة التنمية والإسراع في إنجاز ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء وتطوير شبكة الطرق والقضاء علي العشوائيات وإعاده الإنضباط للشارع .

وأشار المحافظ إلى ضخ حوالي 12.5 مليار جنيه لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم الإنتهاء من بعض المشروعات المتعثرة منها «المرحلة الأولي من محطة مياه جزيرة الدهب - ومحطة مياه الحوامدية وتوسعات محطات مياه العياط والصف وأطفيح»، لحل مشكلة الإنقطاعات وجارى الإنتهاء من باقى المحطات بالمدن والمراكز، بالإضافة إلي تدعيم مراكز «العياط والصف وأطفيح والواحات البحرية»، بخدمات الصرف الصحي وذلك في إطار دعم وتوفير سبل الحياه المعيشية للمواطنين بدعم مباشر من القيادة السياسية .

وأضاف المحافظ بأن فصل الصيف القادم سيشهدضخ حوالي 150 ألف متر مكعب إضافي لحل مشكلة ضعف المياه والأنقطاعات التي تعاني منها بعض المناطق بالمحافظة وقريباً توسعات آخرى فى كافة المراكز والمدن فى هذا الملف الهام .

وفيما يخص ملف التعليم أكد محافظ الجيزة ان المحافظة تعاني من وجود ندرة في قطع الأراضي الفضاء وعلي الرغم من ذلك تم الأنتهاء من إدخال حوالي 3 الاف فصل دراسي الخدمة تنوعت ما بين إنشاءات حديثة وتوسعات بالمدارس مما ساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول للنهوض بالمنظومة التعليمية خاصة بالمناطق الشعبية .

وفيما يخص ملف القطاع الصحي تسعي المحافظة جاهدة بكل ما لديها من أمكانيات للنهوض بمستوي الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في ظل ما تشهده البلاد خلال الفترة الحالية لمواجهة جائحة كورونا ، مضيفآ بأن المحافظة تسعى جاهدة لإدراج محافظة الجيزة ضمن المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي يتبناها السيد رئيس الجمهورية .

وفي ملف الطرق قال المحافظ إن محافظة الجيزة تقاتل لإزالة التعديات على حرم الطريق والتعدى على أملاك الدولة لضبط الشارع وأنه تم ضخ حوالي (مليار ونصف ) لرصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية الرئيسية والشوارع الفرعية ؛كما أنه تم التنسيق مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية والميادين بالمحافظة لحل الإختناقات المرورية ، فضلاً عن المشاريع القومية الجاري تنفيذها منها محور ترعة الزمر من محور محمد أنور السادات " ترسا ".

ونوه إلي ضخ حوالي 450 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق الغير مخططة بأحياء "بولاق الدكرور وشمال وجنوب الجيزة والهرم والعمرانية" وإنشاء عدد من المساكن الحضارية لتسكين المواطنين قاطني المناطق الغير الآمنة بها لضمان لهم حياة معيشية كريمة وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات بجانب تطوير عدد من الأسواق العشوائية على سبيل المثال سوق زنين وسوق البوهى وجارى الإعداد لإنشاء سوق العياط الحضارى وكذلك سوق البدرشين الحضارى وتطوير سوق السمك بالمنيب.

كما أكد المحافظ تطوير عددا من المواقف لتصبح مواقف نموذجية وحضارية منها " موقف الجيزة وموقف المريوطية وموقف الوراق وذلك من خلال خطة المحافظة للأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ووسائل النقل لتتماشي مع أعمال التطوير الشاملة الجارية بكافة القطاعات بالتعاون مع أجهزة الدولة .

وفي ملف النظافة أشار إلى دعم منظومة النظافة بحوالي 30 شركة نظافة لتدعيم منظومة النظافة لتسهم في جمع ورفع مخلفات القمامة بالإشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالوحدات المختلفة وجارى التعاقد مع شركات آخرى لتدعيم المنظومة.

كما تم إنشاء محطات مناولة وسيطة لإستيعاب حجم المخلفات وتجمعيها بها لحين نقلها لمحطات المناولة الرئيسية ، بالإضافة إلي أنه سيتم أنشاء عدد من المدافن الصحية ، كما أنه تم تدعيم منظومة النظافة بعدد من المعدات التي تسهم في رفع المخلفات ومعدات شفط المياه من الشوارع والميادين لمواجهة نوبات الطقس وسقوط الأمطار.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية تصدت لفوضي البناء المخالف وما أمكن حصره من حجم المخالفات حوالي 187الف مخالفة وتم إزالة منها حوالي 35 الف مخالفة , حيث تلقت المحافظة حوالي 210 الف طلب تصالح وتحصيل حوالي مليار ونصف قيمة جدية التصالح .

شهد اللقاء استعراض وبحث عددآ من القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعى لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات . وفي نهاية اللقاء أثنى أعضاء مجلس النواب علي الجهود المبذولة مشيدين بحجم المشاريع التي نفذتها المحافظة لخدمة المواطنين .