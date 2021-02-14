أسامة منير عن الفلانتين: «العمر قصير.. مش معقول نضيعه ونحتفل بيوم بس»

قال الإذاعي أسامة منير، إن احتفالات عيد الحب تختلف من شخص لآخر، فهناك من يشترون الهدايا، وآخرون يتناولون العشاء في الخارج سويًا، موضحًا: «المفروض إن كل يوم في حياتنا يبقى عيد حب، ومنبقاش مستنيين يوم واحد في السنة عشان نعبر بيه للطرف التاني عن الحب».

وأضاف منير في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي: «لو أنا إنسان متزوج، لازم يبقى فيه شيء لطيف في حياتي، العمر قصير، مش معقول هنضيعه ونستنى يوم في السنة عشان نحتفل بعيد الحب».

وحول برنامجه الإذاعي الشهير «أنا والنجوم وهواك»، قال أسامة منير: «أنا والنجوم وهواك مبقاش برنامج إذاعي ولا راديو خلاص، تحول وبقى حالة موجودة منقدرش نصنفها، وعلى مدار 18 سنة مصنف إنه الأقوى في مصر والعالم العربي».

وتابع، أن برنامجه جرى تصنيف واحدا من أقوى 4 برامج إذاعية على مستوى العالم قبل 4 سنوات: «لا أعتبره برنامجا، لكنني أعتبره حالة حب مع الناس ودردشة معهم .. لكني لو غيرت عملي في المجال، مش هقدر أسيب البرنامج ده».

وأشار، إلى وجود أكثر من سبب في فشل العلاقات الزوجية منها الارتباط عن عدم دراية: «ساعات بنجري نرتبط عشان ميفوتناش قطر الجواز، وثقافة فولان ده أحسن من غيره، وفي بنات وسيدات بيبقوا خارجين من علاقة حب وحشة، وبالتالي بيدوروا على الارتباط تاني، وبالتالي الارتباط بيبقى مش عن حب، وهذا يؤدي إلى فشل العلاقة مهما حاولنا إنجاح هذه العلاقة.. وده بيخلي العلاقات تدمر والبيوت تخرب والخيانات».