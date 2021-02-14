ملحم أبوشديد يهدي باسكال مشعلاني هدية «الفلانتين»: عزف «بحبك أنا بحبك»

أهدى الموسيقار اللبناني ملحم أبو شديد زوجته الفنانة باسكال مشعلاني، عزف خاص لأغنيتها الشهيرة «بحبك أنا بحبك» احتفالا بعيد الحب، وبمناسبة مرور ما يقرب من 10 سنوات على زواجهم.

أرفق ملحم أبو شديد الفيديو كليب بكلمات كتب فيها كلمات عن حبه الكبير لزوجته وقال: «حبيت بمناسبة عيد الحب أن أعيدكم عزفا رغم كل الظروف بأغنية بحبك أنا بحبك لشريكة قلبي وتوأم روحي باسكال مشعلاني. وبهذه المناسبة أقول لها أحبك جدًا. أنت زينت لي حياتي وأصبحت أجمل معك. متمنيًا أن تبقي جوهرة وتمتعينا بصوتك وأغانيك».

الأغنية غنتها الفنانة باسكال مشعلاني منذ سنوات وهي من كلمات سمير نخلة، ألحان ملحم أبو شديد، توزيع وميكس جوزيف كرم وتقول كلماتها.

بتروح ناوي تروح بظل حدي ظل

بقل لك قبل ما تروح خذني معك وفل

بتروح ناوي تروح بظل حدي ظل

بقل لك قبل ما تروح خذني معك وفل

بحبك أنا بحبك خذني بحضن قلبك

مطرح ما بدك روح خذني معك وفل

بحبك أنا بحبك خذني بحضن قلبك

مطرح ما بدك روح خذني معك وفل

بتروح بدي روح بظل حدي ظل

أنا كيف بدي وكيف، إبقى لحالي هون

مثل ورقة خريف ع رصيف الكون

أنا كيف بدي وكيف، إبقى لحالي هون

مثل ورقة خريف ع رصيف الكون

بحدك أنا بحلم شوف الدني أحلى

بحدك أنا بحلم شوف الدني أحلى

والحب تيحلى خذني معك وفل

بحبك أنا بحبك خذني بحضن قلبك

مطرح ما بدك روح خذني معك وفل

بحبك أنا بحبك خذني بحضن قلبك

مطرح ما بدك روح خذني معك وفل

بتروح بدي روح بظل حدي ظل

بتروح ناوي تروح، ناوي تروح بظل حدي ظل

بقل لك قبل ما تروح خذني معك وفل

خذني معك وفل آه