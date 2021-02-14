حملة شبابية لتنظيف مقابر العريش.. متطوعون: نسعى لتعميم الفكرة

شن نحو 35 شخصا من أبناء مدينة العريش، حملة لتنظيف مقابر حي أبو صقل بوسط المدينة من أشواك الصبار والنباتات والآشواك الآخرى، التي تنتشر في المقابر، وتعيق حركة المشيعين والزوار، وذلك لسهولة دخول الاشخاص أثناء تشييع الموتى، أو تمهيد الطريق داخل القبور أمام سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى، وعمليات تكريم الميت أثناء مواراته التراب.

قال خليل الليثي أحد أصحاب المبادرة ومنسق عام الحملة، إن الفكرة جاءت للشباب من مبادرة شبابية للدخول فى العمل التطوعى، وأطلق الشباب على المبادرة «أبدأ بنفسك»، وكانت بداية العمل هى دهان أسوار المقابر وكتابة عليها أدعية دينية وأن يكون المنظر جميلا، وأضاف الليئى أنه تم بعد ذلك العمل على أزالة الصبار والآشواك الموجودة بين المقابر والتى تعيق حركة الآهالى أثناء تشييع الجثمان.

وجرى العمل على تنظيم الطريق القديمة وأنشاء طرق جديدة وممرات داخل القبور وتحديدها بالطوب الآحمر الصغير، وعمل بوابة حديدية من متطوعين المبادرة بأتجاه الطريق الجديد لسرعة دخول سيارات الآسعاف، وخروجها من المكان بعد أيصال المتوفى بكل سهولة ويسر ،بدلا من الطريق القديمة التى كانت تحول بين دخول سيارة الآسعاف الى داخل المقبرة.

وأوضح خليل الليثى، أن كل الخدمات من بوابة حديدة وطوب وأسمنت هى تبرعات من أهالى الخير لشباب الحملة، وأن المشاركين فى الحملة من سن 8 سنوات الى 60 عاما، ولا فرق بينهم فالجميع يعمل فى صمت على حد سواء.

يتم من خلال الشباب المتطوع نقل المخلفات والآوراق والآشواك من خارج المقبرة الى الباب الرئيسى حملا على الآكتاف عن طريق الشباب المتطوع بطريقتين، إحداها عن طريق يدوية وبكراريس وعجلات حديدية وبتروسكلات، وأيضا الآخرى قام أحد المتطوعين بأستقدام لودر وسيارة نسف نقل لنقل ما تعذر حمله من الآشياء الكبيرة.

وقال الليثي، إن الحملة مستمرة بشكل دائم فى الفترة بين العصر والمغرب كل يوم جمعة من كل أسبوع، موضحا أن الفكرة سوف يتم تعميمها على جميع المقابر بشمال سيناء.