بتكلفة 40 مليون جنيه.. تطوير كورونيش العريش بطول 9 كم

بدأت الإدارة الهندسية والهيئة الفنية بمحافظة شمال سيناء، العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مدينة العريش، والتي ستشمل عملية رصف الطريق الدائري، وطريق أسيوط القادم من المساعيد غرب العريش حتى ميدان العتلاوي.

من جهته، أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدء العمل حاليًا في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التطوير، والتي تشمل تطوير المدخل الغربي للمدينة وشارع الفاتح بتكلفة 60 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إن المشروع يتضمن تطوير المدخل الغربي للمدينة حتى نادي عثماثون بطول 11 كيلومترًا، على أن يشمل شارع الفاتح 4 حارات لكل اتجاه ورفع كفاءته بالأسفلت ورصف وتشجير الأرصفة والإنارة؛ ليصبح الواجهة المشرفة لمدينة العريش العاصمة.

وأضاف شوشة، على هامش زيارة وزير الشباب والرياضة لمدينة العريش، أن المرحلة الثالثة من مشروع التطوير الكبير الذي تشهده مدينة العريش، يشمل منطقة كورنيش العريش بطول 9 كيلومترات من الحديقة الدولية حتى مبنى المحافظة القديم، وقسم ثان القديم القريب من مدخل كرم أبو نجيلة الغربي، ويشمل المشروع إنشاء كورنيش كامل وممشى سياحي وأعمال إنارة كاملة، وأماكن انتظار وأخرى للخدمات بتكلفة تقديرية مبدئية 40 مليون جنيه.

وأوضح العميد ماجد محمد أحمد، أن هناك دراسة تجرى لعمل كوبري علوي للمشاة بمنطقة غرناطة على ساحل بحر العريش، في نهاية مصب وادي العريش، بشكل حضاري ليكون متنفس للأهالي على كورنيش العريش.

جاء ذلك بعد الانتهاء من المرحلة الآولى التى تم خلالها تطوير 5 ميادين بمدينة العريش وهي «الرفاعي، النصر، القاهرة، الساعة، والميناء»، بتكلفة 50 مليون جنيه بعد إضافة الوصلات والطرق التي بين تلك الميادين.