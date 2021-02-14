فصل التيار الكهربائي عن 35 قرية لمدة 8 ساعات في كفر الشيخ 

أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، فصل التيار الكهربائي عن نحو 35 قرية بمراكز مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحولات، وكذلك لتطبيق خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن عملية فصل التيار الكهربائي بدأت في تمام التاسعة من صباح اليوم حتى الثالثة من عصر اليوم، وذلك بـ35 قرية ومدينة ومنطقة، في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هي قرى مركز كفر الشيخ، ومنشأة الصفا، والاتحاد، وأبو تمادة، والحدود، وصندلا، وهدى شعراوي، وبلشاشة، وندا، ومعوض.

كما فُصل التيار الكهربائي بقرى السلام، وعجمية، وكوم دميس، والقني، وبني بكار، التابعة لمركز مطوبس، وقرى حصة الغنيمي، والغنيمي، والمنشأة الكبرى، التابعة لمركز قلين، وقرى شابة، وكنيسة الصرادوسي، والمندورة بمركز دسوق، وقريتي أبو دراز والسالمية بمركز فوة، وقرى البناين، والمرازقة، والشهابية، والعمايرة، والمعدية البحرية بمركز البرلس.

وفُصلت الكهرباء أيضًا بقرى شوغي، ومنشأة عباس، والإصلاح، والخوالد، والغنايمة، التابعة لمركز سيدي سالم، وقريتي الوزارية وبقلولة في مركز الرياض، وقرية زوبع بالحامول، وقرية إبشان في بيلا.

وأهابت شركة الكهرباء بالمستشفيات والمخابز وجموع المواطنين، بأخذ التدابير اللازمة خلال فترة قطع التيار الكهربائي، ولحين عودته.

وذكرت الشركة، انها أرسلت إشارات لاسيلكية لكافة الوحدات المحلية وفق جدول الصيانات وذلك لإعلام المواطنين بالطرق الخاصة بهم، بأماكن الانقطاعات.