كهرباء كفر الشيخ: تحسين التيار وتجديد المحولات بـ11.5 مليون جنيه

تنفذ مديرية الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، خطة لإحلال وتجديد المغذيات الكهربائية والمحولات لتحسين التيار الكهربائي بالقرى والمدن.

وأكدت على استمرار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتكلفة استثمارية 11 مليونا و534 ألف جنيه.

ووفق بيان صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، فإنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط شملت «إحلال وتجديد بمركز ومدينة الرياض مغذى رى 3 الحفير بـ30 عامودا وبرج و7 أطنان موصلات متوسط بتكلفة مالية 270 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد بمدينة فوه مغذى قبريط بـ 9 أعمدة وبرج بـ 10 أطنان موصلات متوسط بتكلفة مالية 475 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد كابل بين سيدى عبدالله والشيخ ريان بـ500م كابل متوسط بتكلفة مالية 305 ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد مغذى السالمية بـ 30 عامودا وبرج بـ 500م كابل متوسط بتكلفة مالية مليون و607 ألف جنيه».

كما جرى تجديد مغذي 12، 13بلوحة توزيع سخا بـ 4 كم كابل متوسط بمدينة كفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذيات« المناوفة - الثروة السمكية - الكفر الشرقى بـ 23 عامودا وبرج بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 202 ألف جنيه، كذا إحلال وتجديد مغذى ريف زويع بـ 4 ابراج بـ 9م كابل متوسط بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 694 ألف جنيه».

ووفق بيان المحافظة، فإنه جرى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط وتضمنت «مغذى ريف أبشان بـ 7 أبراج بـ 9 أطنان موصلات بمدينة بيلا بتكلفة 269 ألف جنيه، كذا إحلال وتجديد مغذى ريف حازق بـ 18 برجا بـ 5 أطنان موصلات بمدينة بيلا بتكلفة 560 ألف جنيه»، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 مغذيات بمركز ومدينة سيدى سالم «فرش بركات ، السحماوى ، الروضة ، الغنايمة ، شوقى بـ 5 أطنان موصلات بتكلفة 559 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد بمركز ومدينة الرياض كابل خروج الرياض بـ 600م كابلات متوسط بتكلفة 532 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد مغذى الثروة السمكية بـ 18 برجا 25 كابلات متوسط بتكلفة 350 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى الغابات البحرية بـ 20 برجا بتكلفة مالية 183 ألف جنيه، وكذلك إحلال وتجديد مغذى الزاوية 2،1 " بـ 38 برجا بـ 150 كابل متوسط بتكلفة 497 ألف جنيه، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين.

كما جرى إحلال وتجديد شبكات المنخفض بقطاع الكهرباء بمركز ومدينة الرياض وشملت 26 قرية بـ 532 عامودا بتكلفة مليون و436 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 8 قرى بمركز ومدينة سيدى سالم بـ 67 عامودا بتكلفة 181 ألف جنيه، لتحقيق رضاء العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وتولي المديرية اهتماما، برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق، وكذلك الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، فضلاً عن الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.