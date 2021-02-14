قبل انتهاء المهلة.. الحق قدم إقرار ضريبة المرتبات إلكترونيا

تنتهي مهلة تقديم إقرار ضريبة المرتبات إلكترونيا بعد 16 يوما، حيث مدت وزارة المالية موعد تقديم الإقرارات 30 يوما لينتهي في نهاية الشهر الحالي بدلا من 31 يناير الماضي.

وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحكومة تمد يدها إلى جميع الممولين مؤكدا لـ«الوطن» إن ليس الهدف هو جمع الضرائب بقدر التيسير على أصحاب المشروعات والأنشطة التجارية والقطاعات الصناعية بهدف دفع النشاط الاقتصادي المصري إلى الأمام.

وأضاف أن وزارة المالية قررت في إطار التيسير على أصحاب الأعمال في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتخفيفا عن كاهلهم الأعباء وعدم تحملهم غرامات تأخير إضافية مد موعد تقديم الإقرارات لمدة شهر آخر لتنتهي في نهاية شهر فبراير الحالي لتقديم الجهات للاقرارات الضريبية «إلكترونيا» عن ضريبة المرتبات وما في حكمها «إقرارات الفترة الرابعة والتسوية السنوية للمرتبات» (كسب العمل).

وقال رئيس المصلحة إن المصلحة ستنظم سلسلة من الندوات الإلكترونية بهدف التوعية الضريبية طوال الموسم، مشيرا إلى أن الندوات ستعقد بمعدل 3 ندوات أسبوعيا أونلاين للتوعية بطرق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وكذلك التعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني سواء الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية علاوة على الاتحادات العمالية والجمعيات والنقابات المهنية.

وكانت مصلحة الضرائب دعت النقابات والمؤسسات الراغبة في تنظيم ندوات توعية مجانية لأعضائها هذه المؤسسات التنسيق مع المصلحة من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 على أن تقوم المؤسسة بتحديد موعد الندوة وموضوعها وتحديد عدد أعضائها المشاركين بالندوة وسيتم تنظيمها على الفور.

وحددت مصلحة الضرائب لمزيد من المعلومات الإضافية تلقى الاستفسارات من الممولين عبر الخط الساخن: «16395»، أو البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg».