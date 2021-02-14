«النواب» يوافق على تمثيل مجلس الشيوخ في المؤتمرات والبرلمانات الدولية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم على المادة (5) المنظمة لتمثيل مجلسى النواب والشيوخ في المؤتمرات الدولية.

وتقضي المادة (5) وفقًا لما انتهى مجلس النواب، بأن يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

كما وافق المجلس أيضًا على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، وقال رئيس المجلس، إن المادة مأخوذة من الدستور.

وتقضي المادة (3) بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالآتي:

- توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتي لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.