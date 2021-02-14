«النواب» يوافق على حق «الشيوخ» بإحالة مقترحات القوانين لرئيس الجمهورية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديل نص المادة (89) بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلًا واسعًا، ومقترحات من النائبين أيمن أبو العلا وإيهاب الطماوي بتعديل نص المادة.

وكان نص المادة كالتالي «إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرًا برأيها ومقترحًا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.

وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شؤونه طبقًا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.

واقترح النائب إيهاب الطماوي، تعديل جملة «يستلزم صدور قانون» بالفقرة الأولى، لتصبح «تعديل تشريعي».

واقترح النائب أيمن أبو العلا، تعديل لفظ «مقترحًا بمشروع قانون» إلى لفظ «تقريرًا» في الفقرتين الأولى والثانية.

ووافق المجلس على التعديل ليصبح نص المادة لتصبح «إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل، وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك»