ثلاث مراحل بتركيز أقل.. اختلاف تجارب لقاح كورونا للأطفال عن الكبار

في ظل السباقات العلمية الحالية لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، أعلنت جامعة أكسفورد، خطتها لاختبار اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على الأطفال للمرة الأولى، اليوم، لتقييم فعالياته لدى صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا.

وتهدف تجربة لقاح أكسفورد، إلى إثبات السلامة والاستجابة المناعية للقاح لدى الأطفال والشباب، على الرغم أنَّ معظم الأطفال لا يصابون بأعراض شديدة عند الإصابة بـ «كوفيد 19»، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.

هل تختلف التجارب السريرية لإنتاج لقاحات الأطفال عن لقاحات الكبار؟

التجارب الإكلينيكية لأي لقاح لا تختلف من حيث إعداده للكبار البالغين أو الصغار، حيث تبدأ المرحلة الأولى باختبار المأمونية بتركيزات مختلفة للمادة الفعالة، وفي المرحلة الثانية وإذا حقق نسبة مأمونية في المرحلة الأولى يتم اختباراللقاح من حيث الفاعلية، بحسب قول الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء.

وفي المرحلة الثالثة، وإذا حقق اللقاح فاعلية جيدة بتجارب تركيزات مختلفة يتم اعتماد التركيز الأعلى كفاءة من بينهم بشكل رسمي، وبحسب تصريحات عز العرب لـ «الوطن» لقاح كورونا للأطفال سيكون بنفس تركيبة لقاحات الكبار البالغين، ولكن بتركيز أقل لتناسب الحالة الجسمانية للطفل.

وعن مرحلة تجربة اللقاح على الحيوانات قبل تجريبه على الإنسان، أكد عز العرب أنها مرحلة انتهت منذ فترة طويلة بعد التوصل إلى التركيبة الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، وبالتالي سيتم اعتماد نفس التركيبة الدوائية باختلاف التركيز لإنتاج لقاحات الأطفال.

جرعات الأطفال تختلف من فئة عمرية لأخرى

وعن الجرعات المقررة للأطفال، أكد الدكتور محمد جاد، أخصائي الأطفال بمستشفى قها للعزل في بداية حديثه لـ«الوطن» أنها تراعي المرحلة العمرية للطفل، فعلى سبيل المثال الأطفال فوق سن 12 عاما تختلف جرعاتهم عن الأطفال تحت هذا السن.

وتابع جاد بقوله، أن جرعات الدواء أو أي تطعيمات للأطفال تراعي وزن الجسم والحالة الصحية بشكل عام بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.