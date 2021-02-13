الوزراء: كل طبيب على أرض مصر سيتلقى لقاح كورونا لأنهم «في وش المدفع»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن يوم السبت المقبل سيشهد استكمال تطعيم باقي الأطقم الطبية، حيث جرى التركيز خلال الفترة الماضية على تطعيم الأطقم الطبية الموجودة في مستشفيات العزل والحميات، بينما المرحلة المقبلة ستشهد تطعيم باقي الأطباء في أي مكان وأيا كان نوع المستشفى نظرا لأنهم «في وش المدفع» فيما يخص مواجهة كورونا.

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه فيما يخص تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الأمر مرتبط بوصول الدفعات الكبيرة من التطعيم المتوقع وصولها في النصف الثاني من فبراير الجاري، وهذا قبل الموعد المتفق عليه من البداية بـ 3 أشهر، منوها إلى أن عدد الجرعات يتراوح ما بين 5 و8 ملايين جرعة، من المتوقع وصولهم، وهي جزء من الجرعات المتعاقد عليها بين مصر والتحالف الدولي للقاحات.

وأوضح أن إجمالي التعاقد بلغ 40 مليون، وسيصل منهم من 5 إلى 8 ملايين هذا الشهر، ما يمكن الدولة من التوسع في ضم فئات جديدة، ألا وهي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عن طريق الموقع الرسمي التي أنشأته وزارة الصحة، ولم تطلقه بعد، لتسجيل أصحاب الأمراض المزمنة الراغبين في الحصول على اللقاح، حيث سيتلقون رسائل بعد التسجيل والاتصال بهم لتحديد مواعيد تلقي التطعيمات.

وأكد أن مصر من أوائل الدول التي أبرمت اتفاقا مع التحالف الدولي: «مفيش دولة في العالم تلقت جرعات من التحالف الدولي للقاحات حتى الآن»، لافتا إلى أن أولى الدول التي ستتلقاه سيكون في النصف الثاني من فبراير ومصر من ضمن هذه الدول.

وشدد على أنه سيتم تطعيم كل طبيب على أرض مصر بما فيها أطباء المستشفيات الخاصة والقوات المسلحة والشرطة والجامعية: «كل هؤلاء هم جنود وجيش مصر الأبيض أيا كان موقعهم، كلهم بيخدموا لنفس الهدف والغرض وبالتالي سيتلقون اللقاح بنفس التوقيت».