المصور خالد أبو الدهب يبدأ أولى تجاربه التمثيلية في «تماسيح النيل»

يبدأ المصور الفوتوغرافي العالمي خالد أبوالدهب أولى تجاربه السنيمائية كممثل؛ وذلك بمشاركته في فيلم «تماسيح النيل» للمخرج سامح عبدالعزيز ومن تأليف لؤي السيد، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي على متن نايل كروز مابين الأقصر وأسوان ويتخللهم بعض القرى النوبية.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

الفيلم يجمع نجوم عدد كبير من النجوم أبطال العمل؛ خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، ويزو، هنادي مهنا، بدرية طلبة، محمد جمعة، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين.

خالد أبو الدهب: التمثيل أول هواياتي منذ الصغر

وأكد خالد أبوالدهب، أن التمثيل يعد أولى هواياته من الصغر التي بدأت في سن مبكر واستمرت لمسرح الجامعة وتخللها العمل بمجال الإعلانات التليفزيونية؛ حيث جمعه إعلان مع النجم أحمد السقا وغيره من النجوم، ومن بعدها مركز الهناجر للفنون حيث عمل مع المخرج الراحل محمد أبوالسعود في عرض مسرحي من بطولته بعام 2001 وبعدها سافر أبوالدهب لدولة الإمارات العربية دبي وهناك بدأ بتنفيذ أحد أحلامه وهو التصوير الفوتوغرافي وحقق فيه نجاحا مبهرا.

وأضاف أبوالدهب، خلال بيان صحفي، أنه سافر بعدد كبير من دول العالم ويدرس فن التصوير ويعرض أيضا صوره في عدد من أهم الأحداث الفنية في العالم حاصدا بها عددا كبيرا من الجوائز والتكريمات العالمية.

ويؤكد «أبو الدهب»، «أتيت لمصر بعد غياب لأكثر من 13 سنة وعكفت على تحقيق حلمي الأول وهو التمثيل»؛ حيث أنه عاشق لهذا الفن منذ الصغر وبالفعل تم اختياره ليشارك تجربة سنيمائية كبير، وبالفعل تقابل مع المخرج الكبير سامح عبدالعزيز وتم ترشيحه لدور بالفيلم ويقوم حاليا بالتصوير وقد أنهى مؤخرا بأسوان مشاهد الفيلم المتعلقة هناك والآن يتم التصوير في القاهرة.