عاجل.. «الوفد» يخطر البرلمان رسميا بفصل عبدالعليم داود من الحزب

أخطر حزب الوفد بخطاب رسمي، مجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، بفصل النائب محمد عبدالعليم داود من حزب الوفد، ومن رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، موضحا أنّه اختار سليمان وهدان ممثلا لهيئته البرلمانية.

وجاء في الخطاب، أنّ رئيس البرلمان، أحال الخطاب الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، مؤكدا أنّ تغيّر الصفة من حزبي إلى مستقل أو العكس، يترتب عليه إسقاط العضوية، وإحالة الأمر إلى اللجنة التشريعة.

وأكد المستشار حنفي جبالي، أنّ الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب، والتي تحدد اجراءات تغير صفة العضوية وما يترتب عليها من إجراءات، على أن ترد اللجنة التشريعية بالإجراءات الواجب اتخاذها، وبينها إسقاط العضوية خلال 3 أيام.