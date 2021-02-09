«عددهم 10».. القائمة الكاملة للمفصولين من حزب الوفد

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه «مؤامرة» كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، في محافظة الجيزة.

حضر المؤتمر، فؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، والإعلاميين.

وننشر أسماء الـ10 المفصولين من حزب الوفد والممنوعين من دخول الحزب نهائيا:

1- النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو الهيئة العليا ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب سابقا.

وأعلن أبو شقة، اختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، على أن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له.

2- الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا للحزب.

3- طارق سباق عضو الهيئة العليا، ومساعد رئيس الحزب السابق.

4- محمد عبده عضو الهيئة العليا بحزب الوفد.

5- نبيل عبدالله عضو الهيئة العليا بحزب الوفد.

6- حمدان الخليلي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد.

7- حاتم رسلان عضو الهيئة العليا بحزب الوفد.

8- محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا بحزب الوفد.

9- حسين منصور عضو الهيئة العليا بحزب الوفد.

10- محمد مجدي فرحات الشهير بـ«أرنب» أمين لجنة المنيا، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.

جدير بالذكر، أن المستشار بهاء الدين أبوشقة قال خلال المؤتمر أنه سيتم إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.

إلى جانب تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا حسب وصف رئيس الحزب.