أولها التوجه للبنك.. «الإسكان» توضح آلية استلام الوحدات السكنية

عقب انتهاء العميل المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ينتظر موعد إعلان الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة.

ومع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية، داخل مدينة جديدة، يتسابق المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، في الذهاب إلى مكاتب البريد الممكنة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

إجراءات استلام الوحدات السكنية

وتتمثل إجراءات استلام الوحدة السكنية فى 3 خطوات، أولها أن يقوم العميل الفائز بالوحدة السكنية بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة.

وأخيرا استلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

ويجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.

وفي حالة وجود أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو صيانة داخل الوحدة، يتوجب على العميل الذهاب إلى الجهاز الذي تنتمي له الوحدة السكنية، ولم يقم بالتوقيع على عقد استلام الوحدة السكنية.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويتم تخصيص الوحدات السكنية أحيانا إلكترونيا «أون لاين» عن طريق قرعة عشوائية، ويتم تخصيص الوحدات وفقا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

ويتم تسليم الوحدات السكنية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ الإعلان عن الطرح.

كما وفرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظام سداد، يتيح للعميل المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، تقسيط باقى ثمن الوحدة السكنية، لمدة تصل إلأى 20 عاما، وذلك تيسيرا على المواطنين.