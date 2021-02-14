متبقي 4 أشهر.. شاب مصري عن الفلانتين بالبرازيل: قبل «يوم الجواز» بيوم

«احنا بنشتغل مفيش عيد حب النهاردة في البرازيل».. بتلك الكلمات استهل هيثم محمد الشاب المصري الذي يعمل في البرازيل حديثه، عندما سألته «الوطن» عن كيف يقضي يوم الفلانتين أو عيد الحب في هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، قائلا: «لسه باقي على الفلانتين 4 أشهر».

وأوضح الشاب المصري: «في البرازيل لا يتم الاحتفال بعيد الحب أو الفلانتين داي في يوم 14 فبراير، وإنما يكون الاحتفال يوم 12 يونيو من كل عام، هذا هو عيد الحب في البرازيل».

وقال «هيثم»: «إن يوم 12 يونيو، لأن اليوم الذي يليه 13 يونيو يوم مقدس وخاص بالزواج، فوضعوا الاحتفال بعيد الحب ليكون قبل يوم الزواج بيوم».

تحديد 12 يونيو يعود لأسباب ذات طابع ديني وأخرى تجارية

وأضاف الشاب المصري: «هذا اليوم تحول إلى يوم تجاري كبير للبيع خصوصا بيع الهدايا، لهذا هناك سبب له بعد ديني مقدس، وسبب تجاري آخر».

وقال «هيثم» إن يوم 14 فبراير يكون يوم عمل عادي وتسير فيه الحياة بشكل طبيعي، ولا يوجد أي مظاهر لاحتفالات بهذه المناسبة، رغم أن هذا اليوم أي 14 فبرير يعرف عالميا بـ«عيد الحب» أو «الفلانتين داي».

القديس سانت أنطونيو المقدس عند البرازيليين

ويحتفل البرازيليون بعيد القديس سانت أنطونيو والذي يمكن وصفه بأنه إله التوفيق بين الأرواح لدى البرازيليين، وهو عيد أتى في وقت لاحق من عيد الحب الذي بدأ الاحتفال به في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة إلى القديس فلانتين.

وعادة ما لا يحتفل البعض بعيد الحب في يوم 14 فبراير، إذ ربما تذهب بعض الشعوب إلى اختيار أوقات وأيام أخرى تعبر عن مناسبات خاصة بهم.