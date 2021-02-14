في الفلانتين.. قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد

«مراسيل تحترم المسافة الآمنة»، غُربة الحبايب غيّرت «كورونا» أداة مقياسها، لم تعد مسافة الكيلوهات والأميال، لكن البُعد فرض سيطرته اتباعًا للإجراءات الاحترازية، لم يجدوا غير وسائل الأباء والأجداد ملجئًا لمُهاداة أحبائهم مع صبغة عصرهم التكنولوجية، فبدلًا من «الجوابات الغرامية» صارت رسائل «الماسنجر»، و«الدبدوب الأحمر» غادر الشوارع واستقر فوق الدرجات الهوائية ليتم شحنه «أونلاين» للحبيب في مكانه، همس الإشارات من فوق أسطح المنازل صار حديثًا بالساعات من خلف شاشات الهواتف المحمولة.

طعم الحب في «زمن الكورونا» مليء بـ«الإيموشن العاطفية» ورنات المحمول والهدايا المشحونة وقليل من «لف الشوارع» والخروجات.