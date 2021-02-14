القوى العاملة: استرداد 253 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على المستحقات المتأخرة للعامل المصري «أبوالفتوح.ا.ح.ع» الذي كان يعمل بإحدي الشركات المحدودة بالرياض، وذلك من خلال الطرق الودية، وبلغت 61 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 253 ألفا و76 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقالت الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه جرى التواصل مع إدارة الشركة المحدودة بالرياض للحصول على مستحقات العامل المالية المتأخرة «أبوالفتوح.ا.ح.ع» لدى الشركة، مشيرا إلى أنه بالتسوية الودية مع إدارة الشركة جرى الحصول على مبلغ 61000 ريال سعودي، وتبقى له جزء آخر من المستحقات تقاعست إدارة الشركة في سداده وعليه جرى رفع دعوى قضائية ضد الشركة لاستلام باقي المستحقات وجاري المتابعة مع العامل لحين استلام كامل المستحقات.