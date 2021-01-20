بالأسماء.. تحويل 6 ملايين جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 229 عاملًا مصريًا غادروا الأردن.

وأضاف وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، استكمال ما تم تحويله سابقا.

وقال إنَّ المستحقات بلغت 385 ألفاً و211 دولاراً، أي ما يعادل 6 ملايين و28 ألفاً و560 جنيها، حيث يتواصل المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «فيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكّد الملحق العمالي بالأردن أنَّه سوف يرسل باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وفيما يلي الأسماء المستحقة: