اقتراحات النواب تؤجل الموافقة على مقترح حجب المواقع الإباحية

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن حجب المواقع الإباحية من على خدمات الإنترنت في مصر وذلك بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقررت اللجنة في نهاية المناقشات تأجيل القرار بالموافقة أو الرفض لمزيد من الدراسة.

مقدم الاقتراح: لن نحرس أطفالنا في البيوت من الأفلام الإباحية

وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة، أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليس له علاقة بحجبها، لافتا إلى أن هناك أمور قانوينة تحكمنا في عملية الحجب وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.

وتابع: «تلك المواقع بالملايين وصعب غلقها حتى لو أغلقت سيظهر بعدها مليون موقع آخر».

تنظيم الاتصالات: ليس من سلطاتنا الحجب ولا نراقب المحتوى

وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات، هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد ، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.

وواصل: مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله لأنها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع لتحمل المخاطر.

وأكد أن الجهاز ليس معنيا بتتبع المواقع الإباحية، ولكن في حالة وجود حكم قضائي، يتم إبلاغ الشركة المعنية عن خدمة الإنترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع، مؤكدا ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضح ومحدد وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.

من جانبه اعترض النائب محمود أبو الخير مقدم طلب الإحاطة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا: هل نترك الأمور سداح مداح؟ متسائلا كيف استطاعت عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع.

وواصل: بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد أصبح اطفالنا في عمر 6 سنوات يتعاملون مع الإنترنت، ولا يمكن أن نجلس بجوارهم طوال اليوم لحراستهم، لافتا إلى أن الأمر ليس مرتبط بالمواقع الإباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لألعاب العنف يجب حجبها لأنها تكسب الأطفال سلوكا عدوانيا.

وعقب ممثل جهاز الاتصالات أن الإنترنت «يجب أن ناخذه على عيبه»، وأن نتجنب السلبيات ونأخذ منه الايجابيات، وعلى الأسرة أن تتحمل دورها التربوي والديني.

وقرر النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة تأجيل مناقشة ذلك المقترح لمزيد من الدراسة.