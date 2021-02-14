نصائح التجار عند الشراء: متروحش متأخر واحتفظ بالفواتير

دعا تجار بالغرف التجارية المواطنين إلى اتباع عدة نصائح خلال فترات تخفيضات اسعار السلع الغذائية في السوبر ماركت وسلاسل الهايبر، وذلك لتجنب الأضرار الصحية والمادية بسبب شرائها وأن يكون مصيرها هو سلة المهملات.

قال أيمن السباعي، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية إن أهم شيء هو إذا كانت العروض على اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والأجبان يجب النظر والرائحة والتغليف وأماكن التخزين والتداول، بمعنى وجودها فى أماكن مناسبة وتتداول في ظروف درجات حرارة عادية وعدم تعرضها للتلو، وأن يكون هناك تبريد جيد مع ضرورة النظر إلى فترات الصلاحية فبعض المواطنين الراغبين في تخزين هذه السلع، وخاصة في رمضان يشترون سلعا قد تنتهي مدد صلاحيتها في وقت قصير جدا مما يقلل من جداوها اقتصاديا.

وأكد نائب رئيس شعبة البقالة ضرورة عدم أخذ السلعة إلا بعد التجول بشكل أوسع في الهايبر ماركت للنظر في باقي العروض في نفس المكان للاستفادة بعروض الـسعار، أما إذا كانت العروض على المعلبات فيجب فحص شكل العلبة والتأكد من عدم تعرضها للانتفاخ، فانتفاخ العلبة يشير إلى فساد المنتج لا محالة.

ومن جهته نصح عمرو حامد رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة بالتواجد مبكرا في الهايبر ماركت للتعرف بشكل كبير على عروض الأسعار الكاملة وإتاحة الوقت لمزيد من الفحص، مشيرا إلى أن الذهاب متاخرا يقلل الفرص المتاحة ويجعل هناك عجلة في الشراء وقد يشتري سلعا لا يحتاجها وبالتالي يهدر المال.

كما نصح بعدم شراء السلع من نفس الصنف بكميات كبيرة لمجرد أن نسب التخفيضات كبيرة مقارنة بسلع أخرى وهو الأمر الذي يجعل مصيرها سلة المهملات لأنها قد تزيد عن الحاجة.

ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير حتى يتم الاستبدال والاسترجاع في حالة اكتشاف العيب في السلعة، وشراء السلع والمنتجات التي لها مدد صلاحية كبيرة.