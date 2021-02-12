«الغرف التجارية» تحذر من «تسييح اللحمة المجمدة»: تؤدي للتسمم الغذائي

حذرت غرفة التجارة في الإسكندرية، من طرق التخزين السيئ للحوم، وبأضرارها الخطيرة على صحة المواطنين، حسبما صرح أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية للتجارة وأحد مستوردي اللحوم المجمدة.

وقال «صقر» إن طرق التخزين الخاطئة للحوم، وعدم مطابقة ثلاجات التخزين واستمرار قطع التيار الكهربائي على صلاحية الاستهلاك، موضحا أن 90% من المواطنين يجهلون الطريقة الآمنة لتخزين اللحوم والدواجن ولا يعرفون الطريقة السليمة لإذابة الثلج بعد خروجها من «الفريزر» وهو ما تسبب في التسمم الغذائي.

وأضاف «صقر» لـ«الوطن»: «عندما تخرج اللحوم المجمدة من الفريزر وتضعها في المطبخ ليلًا، درجة حرارة اللحم المجمد 18 درجة، ودرجة حرارة الغرفة 25، والفيروسات تنشط في درجة حرارة 7 درجات، فتأخذ اللحم بعد ذلك فتتلوث الأيدي، وتضعها في حوض ماء، وتمسك بيديها الملوثة باقي الأطعمة والخضروات».

نقل اللحم من الفريزر إلى الثلاجة ومنها إلى الطهى مباشرة

وأفاد «صقر» بأن الطريقة الصحيحة تكون عبر نقل اللحم من الفريزر إلى الثلاجة ومنها إلى الطهي مباشرة، أو فتح صنبور الماء على اللحم، فيتسبب الماء الجاري في التخلص من الفيروسات والميكروبات باستمرار.

وواصل «صقر»: «ينبغي وضع اللحوم في الثلاجة طوال الليل: حتى تتخلص من الثلج تمامًا، وإذا كنتِ ترغبين في تسريع هذه العملية، يمكنكِ تذويبها في الميكروويف، أو ضعي كيس اللحم في إناء تحت الصنبور، لإذابة الثلج تحت الماء، وضعي اللحم في وعاء عميق: لمنع تسرب الدم منها بعد إذابة الثلج منه، وتجنب انتشار أي بكتيريا عالقة به إلى الأطعمة أو الأغراض المختلفة في المطبخ».

«تسييح اللحوم بالثلاجة» تعتبر من أفضل طرق فك تجميد اللحم

وأوضح «صقر» أن «تسييح اللحوم بالثلاجة» تعتبر من أفضل طرق فك تجميد اللحم، فتوضع اللحوم المجمدة بالرف السفلي من الثلاجة طوال الليل أو لمدة أطول حتى يذوب التجميد، وهذه الطريقة تحافظ على جودة اللحم من أي تغييرات، كما تمنع أي ميكروبات من التكاثر على اللحم، ويمكن ترك اللحم بالثلاجة يوم أو يومين على أقصي تقدير كما يجب طهي اللحوم فور فك التجميد كما أنه لا يجب إعادة تبريدها أو تجميدها مرة أخرى.

لا لخزين اللحوم قبيل شهررمضان تحسبًا لارتفاع أسعارها

وحذر نائب رئيس غرفة الأسكندرية للتجارة من تخزين اللحوم قبيل شهررمضان تحسبًا لارتفاع الأسعار في ظل الغش وانتشار الباعة الجائلين والتخزين السيئ.

وأفاد بان الأسواق الشعبية والمحال الصغيرة سواء في عدم مطابقة ثلاجات التخزين واستمرار قطع التيار الكهربائي أحد أهم أسباب فساد اللحوم، إضافة إلى أن هذه الأسواق لا تلتزم بالاشتراطات اللازمة وتكون مدد الصلاحية انتهت.