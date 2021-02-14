ذكراه الـ16.. البطل «ثابت» في قلوب جماهير الأهلي

تحل اليوم الأحد، الذكرى الـ16 لرحيل حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق ثابت البطل، الذي توفي في الرابع عشر من فبراير عام 2005 بعد صراع طويل مع المرض، ورغم ذلك لم يمنعه من ممارسة عمله كمدير للكرة بالنادي الأحمر حتى خلال أصعب لحظات مرضه في أيامه الأخيرة.

وحظى الحارس الراحل بنصيب كبير من اسمه، حيث كان ثابتا في الدفاع عن العرين الأحمر والمنتخب الوطني وبطلا داخل المستطيل الأخضر، بحصد البطولات وخارجه من خلال شخصيته القوية التي جعلته أحد أقوى مديرين الكرة بتاريخ النادي الأهلي.

ثابت البطل مواليد 16 سبتمبر 1953 بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وبدأ مشواره الكروي في مركز شباب الحوامدية، حتى اكتشفه عبده البقال وأقنعه بأن ينضم للنادي الأهلي عام 1972.

ومن أشهر إنجازات الحارس الراحل المساهمة بقوة مع المنتخب الوطني في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 في القاهرة، بعد تألقه في التصدي لركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام الكاميرون، فضلا عن بطولاته المحلية والأفريقية مع الأهلي.

وحقق الحارس الراحل أرقام قياسية بالجملة بعد أن حافظ على نظافة شباكه لمدة 1486 دقيقة متتالية، وهو رقم لم يقترب منه سواه هو نفسه، حين حافظ عليها طوال 1325 دقيقة متتالية في موسم آخر، وامتاز ثابت البطل بالشخصية القيادية والقدرة على احتواء الأزمات، ومن ثم اتجه لمجال الإدارة بعد الاعتزال، حتى وصل لمنصب مدير الكرة بالنادي الأحمر، وسطر اسمه بالتاريخ ضمن أفضل من شغلوا هذا المركز بالقلعة الحمراء.

مشهد وداع سيظل خالدا في الذاكرة الحارس الراحل كان مخلصا للقلعة الحمراء حته أنه قبل وفاته بيومين في شهر فبراير خلال عام 2005، حضر لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي فاز فيه الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وشاهد المباراة من على الدكة وهو «ملفوف بالبطانية» نظرا لمرضه الشديد.

وفارق حارس الأهلي السابق الحياة بعد تلك المباراة بـ48 ساعة، إلا أنه رغم رحيل جسده يظل عالقا بأذهان جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير القلعة الحمراء بصفة خاصة، من خلال مواقفه التي لا تنسى داخل المستطيل الأخضر وخارجه.