حسام غالي يحكي موقفا طريفا مع ثابت البطل بسبب "فينورد الهولندي"

حكى حسام غالي، لاعب النادي الأهلي المعتزل، كواليس أول عرض احتراف له، عندما كان في بداية مشواره مع النادي الأهلي.

وقال غالي خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم حجازي، مقدم برنامج "دائرة الضوء"، المُذاع عبر القناة الثانية في التليفزيون المصري، إن نادي فينورد الهولندي، أراد الحصول على خدماته، لكن مسؤولي الفريق فضلوا الإبقاء عليه بسبب المنافسة الكبيرة مع نادي الزمالك على بطولة الدوري العام.

وأضاف أن الأهلي خسر بطولة الدوري في آخر مباراة له، وأرسل النادي الهولندي عرضًا ثانيًا للنادي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وتابع: "روحت لكابتن ثابت البطل، وقلتله عاوز احترف، قالي هتروح تجرب مش تمضي على طول، ولو فشلت هتيجي ومسمعش صوتك تاني، فوافقت ولعبت في هولندا".