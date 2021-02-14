وزير التعليم: إعادة مجموعات التقوية في المدارس مرة أخرى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه سيتم إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس مرة أخرى، موجهًا حديثة لأولياء أمور الطلاب: «لو مش عاوزين الطلاب يحضروا المدرسة، تابعوا معاهم مذاكرة من البيت».

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «dmc»، « لو أولياء الأمور مش عاوزة الولاد تروح المدرسة تيجي الإدارة ويمضي إقرار رسمي عشان نكون متأكدين إن عدم وجود الطالب في المدرسة ده بمزاج ولي الأمر».

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه في هذه الحالة يذهب الطلاب للمدارس فقط من أجل الامتحانات، «طب لو الأسر مش عاوزة الولاد تيجي كمان المدرسة في الامتحانات، عليه بقى في الوقت ده إنه يقدم طلب للإدارة التعليمية بإعادة السنة».

وتابع: «مش هنحسبها سقوط ولا حاجة، عشان كورونا من حقه إعادة السنة أو يروح الامتحانات فقط».