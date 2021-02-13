طارق شوقي يدعو الطلاب لزيارة قناة «مدرستنا 1»: الحصص والمراجعات مجانية

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب، إلى زيارة قناة «مدرستنا 1» التعليمية للسنوات من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضاف شوقي: «أدعوكم لزيارة هذه القناة وكذلك موقعها على يوتيوب كما في الرابط المرفق حتى تتعرفوا على المكتبة الكبيرة من الحصص والمراجعات المتاحة مجانا».

وتابع وزير التعليم: «يستمر العمل في إنتاج الحصص لاستكمال العام الدراسي ويمكن متابعتها على التليفزيون، فضائي وأرضي، وكذلك يوتيوب».

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw/videos