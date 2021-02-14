التفاصيل الكاملة لمواعيد امتحانات الترم الأول والخريطة الزمنية للدراسة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنَّ الدولة المصرية نجحت في استئناف العام الدراسي الماضي، رغم الظروف بالغة الصعوبة التي تعتبر أكثر قسوة مما تمر به البلاد في هذا العام.

وأعلن وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي لإعلان كل التفاصيل الخاصة بـ امتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استكمال الفصل الدراسي الثاني، بجميع المراحل.

قرارات وزارة التربية والتعليم

ـ عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من 27 فبراير وحتى 9 مارس 2021، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام.

ـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، ومواد الهوية للمدارس الدولية في نهاية العام.

ـ عودة الحضور بدون غياب «اختياري»، حسب الجدول كما هو في الترم الأول، بدءً من الأربعاء 10 مارس، مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس، على أن يكون الغياب بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الادارة التعليمية.

ـ من حق ولي الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية، عن طريق تقديم طلب رسمي للادارة التعليمية.

ـ امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة، من مارس إلى مايو، للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات الكترونية من المنزل في آخر كل شهر من مارس إلى مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي بدلا عن امتحانات الترم الثاني.

ـ امتحان الكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل.

ـ يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة، الكترونياً بنظام التقييم الجديد.

ـ امتحانات الطلاب في الخارج والتعليم الفني، سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع المقبل.

ـ امتحانات الثانوية العامة إلكترونية، كما تم الإعلان عنها سابقا، لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة، وفق جدول للمحاولات المختلفة، سوف يتم الإعلان عنه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

ـ الامتحان المصري EST، هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، منذ هذا التاريخ ولك بأثر رجعي.

ـ تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بالـ Matching أو الـ super matching، عبر نظم التقييم قبل نهاية الشهر الجاري.

مواعيد امتحانات الترم الأول للمرحلة الابتدائية والاعدادية

أعلن شوقي أن سنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي سيتمّ عقد امتحان واحد مجمع بها في جميع المواد ليوم واحد فقط لكل سنة دراسية من تلك السنوات.

ـ امتحانات الصف الرابع الابتدائي 28 فبراير.

ـ الصف الخامس الابتدائي الاثنين الموافق 1 مارس.

ـ الصف السادس الابتدائي الثلاثاء الموافق 2 مارس.

ـ الصف الأول الإعدادي الأربعاء الموافق 3 مارس.

ـ الصف الثاني الإعدادي، الخميس 4 مارس.

وبالنسبة لمرحلة روضة الأطفال وحتى 3 ابتدائي، أوضح وزير التعليم أنَّه لن يتمَّ عقد امتحاناتهم في لجان كما كان معهودًا من قبل.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية

تجرى إلكترونيا بالتبادل بين طلاب الصفين الأول والثاني، حيث يحضر كل صف في وم مختلف عن الآخر كالتالي:

ـ الصف الأول الثانوي، السبت 27 فبراير.

ـ الصف الثاني الثانوي، الأحد 28 فبراير.

ـ الصف الأول الثانوي، الاثنين 1 مارس.

ـ الصف الثاني الثانوي، الثلاثاء 2 مارس.

ـ الصف الأول الثانوي، الأربعاء 3 مارس.

ـ الصف الثاني الثانوي، الخميس 4 مارس.

ـ الصف الأول الثانوي، السبت 6 مارس.

ـ الصف الثاني الثانوي، الأحد 7 مارس.

ـ الصف الأول الثانوي، الاثنين 8 مارس.

ـ الصف الثاني الثانوي، الثلاثاء 9 مارس.