بعد قليل.. وزير التعليم يكشف تكليفات الرئيس برفع الغياب من المدارس

يكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الغياب من المدارس، في ظل تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم فتح المدارس يوم 28 فبراير الجاري، موضحا أن حضور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، سيكون اختياريا وليس إجباريا، بسبب جائحة كورونا، موضحا أن الوزارة، وفرت المنصات الإلكترونية التعليمية والقنوات الفضائية التعليمية، لشرح مناهج الفصل الدراسي الثانى.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم رفع الغياب من المدارس، منوها إلى أن جميع المدارس سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الامتحانات ستعقد ورقيا، وسيتم إعلان تفاصيل آليات الامتحانات بعد قليل، من خلال مؤتمر صحفى يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وكان بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن إجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تناول عرض «الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020-2021، بالمدارس».

ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.