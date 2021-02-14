شوقي: نهاية امتحانات التيرم الأول لطلاب النقل حتى 2 إعدادي 4 مارس

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جدول امتحانات التيرم الأول للمرحلة بين الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، إذ سيخوض تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير، والصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «طلاب الصف السادس سيخوضون الامتحانات يوم الثلاثاء 2 مارس، والأربعاء سيشهد امتحانات الصف الأول الاعدادي، أما الخميس 4 مارس، فسيشهد نهاية امتحانات سنوات النقل، عندما ينتهي طلاب الصف الثاني الإعدادي من امتحاناتهم».

وتابع: «الامتحانات مجمعة وستكون مدتها يوما واحدا لكل صف دراسي، ولا يحضر أحد للمدرسة سوى الطالب الممتحن».