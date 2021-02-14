وزير التعليم يحسمها: لا نية لإلغاء الدراسة.. وسنعقد الامتحانات

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأمر حول كل ما يدور حول العام الدراسي والامتحانات في ظل جائحة كورونا قبل ساعات من الإعلان الرسمي، قائلا: «استكمال الدراسة وعودة المدارس وعقد امتحانات الدور الأول ولا نية للإلغاء، وهذا كلام نهائي»، مؤكدا أنه سيتم إعلان تفاصيل آليات عقد الامتحانات وخطة استكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنه لا يوجد أي قرارات بإلغاء العام الدراسة بسبب كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة حريصة كل الحرص على مستقبل أبنائها الطلاب، وتوفير جميع الحماية والسلامة لهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع سيناريوهات الوزارة لعقد الامتحانات واستكمال الدراسة في التيرم الثاني تم عرضها على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع الطلاب وأولياء أمورهم سيعرفون آليات الامتحانات؛ وكيف تعقد وخطة الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد.

شوقي: إجراءات وقائية مشددة بالمدارس

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تنفيذ إجراءات وقائية مشددة بالمدارس على مستوى الجمهورية بمختلف الإدارات التعليمية، من خلال تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتعقيم الفصول الدراسية وتطهير دورات المياه، منوها إلى أن العام الدراسي الحالى الاستثنائي سيتم استكماله تحت أي ظرف، لإنجاح منظومة العملية التعليمية في مصر، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت بعد اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي التربية والتعليم والتعليم العالي عقب انتهاء الإجازة التي جرى مدها لمدة أسبوع، من 20 فبراير الجاري حتى 27 من الشهر نفسه.

ويعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عصر اليوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.