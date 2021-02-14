وزير التعليم: امتحانات الشهادة الثانوية العامة لن تعقد قبل شهر يوليو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الشهادة الثانوية العامة لن تعقد قبل شهر يوليو.

وأضاف شوقي أنَّ بداية الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سيتمَّ عقد امتحانات ورقية مجمعة لهم في آخر كل شهر في المدرسة، مؤكدًا لن يتمّ عقدها «لا من البيت ولا أبحاث».

وأشار «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي بثته على شاشة DMC، «هيبقى امتحانات مجمعة ورقية كل شهر، يعني امتحان في آخر مارس على اللي الطلاب دروسه في مارس، وامتحان آخر إبريل على اللي تمّ دراسته في أبريل، ومش هيبقى فيه امتحان تيرم تاني».

وتابع وزير التعليم: «هيبقى امتحان التيرم الأول مع امتحانات الشهرية الثلاثة هنحسب مجموعهم وده يعديه السنة، ومش هيبقى فيه امتحانات ليهم آخر العام».