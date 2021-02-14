عاجل.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون الرياضة

عقدت عدد من اللجان البرلمانية اجتماعات، مساء اليوم، حيث ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمقدمة من الحكومة ورؤية النواب للتعديلات .

واستمعت اللجنة لمقترحات النواب عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها في قانون الرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، لأن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضي.

وأكّدت اللجنة أنَّ التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الرياضة في مصر، والتوجه لمزيد من حوكمة الرياضة للمضي قدمًا بالعمل في المنظومة الرياضية لمزيد من الرقي والتطوير.

ووافقت لجنة الصناعة لجنة الصناعة أيضًا على اتفاقية المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود بحضور ممثلي الحكومة واشاد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة باهمية الاتفاقية وتشجيع التصنيع وتنمية الاستثمارات.

واجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

واستعرض ممثل وزارة التنمية المحلية، خطة التحول إلي أكاديمية سقارة للتدريب، وتشمل مركز تدريب الإدارة المحلية، مركز استشارات تدريبية وجودة واعتماد، مركز تعليم مهني فوق الجامعي، مركز تدريب إلكتروني وتعليم عن بعد، ومركز تمكين الكوادر المدربة في المحافظات، مركز الدراسات والبحوث والاستشارات لتطوير الإدارة المحلية.