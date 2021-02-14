شوقي: 3 امتحانات إلكترونية لأولى وثانية ثانوي بدلا من آخر العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنَّ طلاب الصف الأول والثاني الثانوي سيؤدون امتحانات نصف العام الدارسي في اللجان، حسب جداولهم حتى 9 مارس، شارحًا «بس هيبقى فيه امتحانات إلكترونية ليهم من المنزل في آخر مارس».

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي عُرض على شاشة «DMC»، «الامتحانات ليهم إلكترونيًا هوتبقى مارس وأبرايل ومايو، ودي هتكون بديلة عن امتحانات التيرم الثاني، ويبقى كدة خلصوا العام الدارسي الثاني».

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنَّ الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم كما هي في آخر العام، مبينًا «لكن هيكون عندهم امتحان تجريبي يجربوا بيه الأجهزة والاسئلة الجديدة في شهر إبريل بإذن الله، عشان يتمرنوا على الامتحانات النهائية».