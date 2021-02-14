شوقي: نهاية امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي 9 مارس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنَّ طلاب الصف الأول الثانوي سيبدأون امتحان الفصل الدراسي الأول في 27 فبراير، متابعًا «بعدها بيوم سيبدأ طلاب الصف الثاني امتحانهم، إذ سيخوض طلاب كلا الصفين الامتحانات بالتبادل، فطلاب الصف الأول سيمتحنون في يوم، يليهم طلاب الصف الثاني حتى موعد نهاية الامتحانات في 9 مارس».

طلاب الصف الأول الثانوي سيبدأون امتحان الفصل الدراسي الأول في 27 فبراير

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي: «يوم الإثنين سيشهد امتحانًا آخرًا لطلاب الصف الأول الثانوي، ويليه في يوم الثلاثاء 9 مارس امتحان للصف الثانوي، على أن تنتهي امتحانات المرحلتين يوم الخميس 4 مارس، وسيجرى الإعلان عن الجدول التفصيلي على موقع الوزارة في هذا الأسبوع».