اليوم.. الأقباط يحتفلون بعيدي «الشهداء» و«دخول المسيح الهيكل»

يحتفل الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعيدي «شهداء العصر الحديث» و«دخول المسيح إلى الهيكل» بحسب الاعتقاد المسيحي، ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيدين في كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها للمحافظة، وذلك على هامش تدشين ذات الكنيسة اليوم، بعد أن دشن أمس الأحد كنيسة السيدة العذراء والأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

عيد شهداء العصر الحديث

وعيد شهداء العصر الحديث، هو عيد اعتمده المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 2017، لتخليذ ذكرى الذين سقطوا في الأعمال الإرهابية التي طالت المسيحيين في الداخل والخارج، ويشمل الشهداء الأقباط على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية، وشهداء أحد السعف بكنيستي المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا.

وتقيم الكنائس بتلك المناسبة، قداسات صلاة، ومن المقرر أن يترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الإثنين، قداس ذكرى استشهاد 20 قبطيا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015، بكنيسة الشهداء بقرية العور في سمالوط بمحافظة المنيا، بمشاركة أسر الشهداء وعدد من الأهالي، وذلك بعد إلغاء «النهضة الروحية» التي تشمل صلوات وقداسات على مدار أسبوعين خلال الفترة الماضية، منعا للتجمعات في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

عيد دخول المسيح الهيكل

كذلك تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، بحسب الاعتقاد المسيحي، حيث يذكر السنكسار الكنسي، وهو كتاب يقرأ في صلوات الأقباط داخل الكنائس ومقسم حسب أيام التقويم القبطي، أنَّه تمّ إدخال المسيح إلى الهيكل بعد 40 يومًا من ولادته بحسب شريعة بني إسرائيل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يوافق يوم 8 أمشير من كل عام بحسب التقويم القبطي.