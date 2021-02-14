تواضروس: الكنيسة مكان الحب.. وسعيد بافتتاح «الأنبا موسى» في 14 فبراير

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن تدشين الكنيسة يعد عيد ميلادها الحقيقي، أي أن عيد ميلاد كنيسة الأنبا موسى بالإسكندرية، يتزامن مع عيد الحب، لافتاً إلى أن تدشين المذبح مثل المعمودية للإنسان المسيحي لا يكون إلا مرة واحدة في العمر، وأضاف البابا خلال عظته، اليوم الأحد، على هامش مذابح وأيقونات ومعمودية كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوي الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية، أن الكنيسة هي مكان الحب، مشيرا إلى سعادته لتدشين تلك الكنيسة بالتزامن مع عيد الحب الذي يصادف اليوم 14 فبراير، وذلك كذكرى مميزة لأبناء تلك الكنيسة.

وشرح البابا للشعب تفاصيل التدشين: «يجري صب زيت الميرون، ونمسح المذبح كله، ثم نطلق عليه مذبح مدشن للرب، وبعد ذلك ندشن الأيقونة الشرقية، ثم ندشن باقي أيقونات الكنيسة، وندشن المعمودية، وأي معمودية تدشن على اسم يوحنا المعمدان».

وأوضح أنه جرى إطلاق اسم العذراء مريم، على مذبح الكنيسة الرئيسي، كما جرى إطلاق اسم الشهيد العظيم فليوباتير مرقوريوس، والشهيد العظيم مارجرجس، على المذبحين الآخرين، لافتاً إلى تدشين الكنيسة السفلية باسم الشهداء.

وأشار بطريرك الكرازة المرقسية، إلى أنه يجري تلاوة صلوات عديدة خلال تدشين المذبح، أبرزها أن يساعد على مغفرة الخطايا، ويجري ترديد كلمة «آمين» أي استمع يا الله، وهي الكلمة الوحيدة التي تنطق بذات النطق بجميع لغات العالم.

وأكد بابا الإسكندرية، لجميع الحضور من كهنة الكنيسة وشعبها، أنهم يجب أن يكملوا مسيرة الكنيسة في خدمة الجميع، واستكمال ما جرى زرعه في تلك الكنيسة منذ سنوات التي يبلغ عمرها قرابة 22 عاما.