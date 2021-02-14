وزير التعليم: حريصون على عدم حذف شيء من المناهج لأي صف دراسي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الدولة المصرية حريصة على عدم حذف أي شيء من المناهج لأي صف دراسي، فضلًا عن التقييم المنضبط، موضحًا أنَّ امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونيًا كما تمّ الإعلان من قبل عن ذلك، موضحًا أنَّها ستكون «إلكترونيًا لجميع أنواع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة».

امتحانات الثانوية العامة لن تبدأ قبل شهر 7.. لو اضطرينا هنطولها لآخر الصيف عشان نحافظ على العام الدراسي

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «DMC»،: «الامتحانات هتبقى زي السنة اللي فاتت بالضبط، بس بدل البوكلت هتبقى على التابلت وهتبقى أكثر من فرصة، محاولات مختلفة هنعلن الجدول بتاع المحاولات دي في نهاية شهر فبراير».

وتابع وزير التعليم: «امتحانات الثانوية العامة لن تبدأ قبل شهر 7، الخريطة الزمنية اتغيرت، لو اضطرينا نطولها لآخر الصيف، هنعمل كدة عشان نحافظ على العام الدراسي، بس مش هنختصر في العام الدراسي ومش هنعمل ابحاث من البيت، عشان نقدر نفرق الطالب المجتهد من الطالب اللي مبذلش جهد».