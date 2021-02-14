شوقي: حلول مبتكرة لامتحانات طلاب التعليم الفني وأبنائنا بالخارج قريبا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنَّه سيتمّ طرح حلول لأبنائنا في الخارج من الطلاب من أجل اجراء امتحانات لهم وهم في الخارج، «هيكون فيه حل مبتكر وجديد»، وسيتمّ الإعلان عن ذلك قريبًا.

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته شاشة «DMC»، أنَّه سيتمّ شرح كل التفاصيل الخاصة بامتحانات طلاب التعليم الفني في جميع التخصصات قريبًا.

كما ذكر وزير التربية والتعليم، «أي حد ولاده في الدبلومة الأمريكية، يبدأ من دلوقتي يستثمر في امتحان الـEST عشان عارفين الجودة بتاعته وبنتحكم فيه، وهو لا يخضع للتغيرات الدولية، الامتحانات الدولية الاجنبية ممكن تنهار بسبب الأزمات».

وتابع وزير التعليم: «امتحانات IG الخاصة بالتعليم البريطاني انهارت بسبب جائحة كورونا، لكن سيتمّ انعقاد الامتحانات الخاصة بـ IG في مصر رغم عدم انعقادة في دول أخرى، بسبب قدرة مصر على التعامل مع فيروس كورونا».