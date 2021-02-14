وزير التعليم يستعرض منصات وقنوات التعليم عن بعد: كأنه راح المدرسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنَّه بعد يوم 10 مارس ستعود الدراسة مرة أخرى بالجداول التقليدية لمن يريد الحضور، وكذلك سيجد مجموعات التقوية تعمل، مضيفًا «أما من اختار التعليم عن بعد، فيه عندنا قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2، على الدش والأرضي واليوتيوب».

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، على شاشة «DMC»: «فيه مكتبة من الفيديوهات من أول يوم في الدراسة لحد اليوم، اللي مشفهاش بنصحة يشوفها، كأنه راح المدرسة، فيها أفضل الأساتذة، قناة مدرستنا 1 تغطي مناهج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية، وقناة مدرستنا 2 خاصة بالمرحلة الثانوية».

وتابع وزير التعليم: «هذه القنوات والمنصات مجانية، فضلًا عن فيه بث مباشر من الوزارة، فيه منصة أدمودو، فيه منصة خاصة بالثانوية العامة إسمها إدارة التعليم موجودة على التابلت، فيه مكتبة الدروس الإلكترونية حصص مصر، من الإعدادية للثانوية العامة، بتعمل مراجعات على أعلى مستوى».

وواصل: «عندنا المنصات المتوفرة كبير جدة وعدد القنوات كبير جدا لو حبينا نعتمد على نفسنا ونذاكر من البيت، الدولة وفرت كل مصادر التعلم».