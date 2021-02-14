خطة النواب تطالب بسرعة استكمال صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارة المالية، بسرعة استكمال صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي، والذي بلغ حوال ٥٠٠ مليون جنيه .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، في اطار آلية المراجعة الدورية التي تنتهجها اللجنة لتطبيق وتنفيذ توصياتها .

وتبين أن حجم المنصرف الفعلي بلغ حوالي ٩٥.٣ مليون جنيه، ليصبح المتبقي والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم، هو مبلغ ٩٠٤.٧ مليون جنيه.

وأشارت اللجنة إلى أنه بدراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم، تبين أن هناك اختلاف بين إجمالي الأعداد الواردة بتاريخ فبراير ٢٠٢٠، والأعداد الواردة بالكتاب المؤرخ في يناير ٢٠٢١ ، لذلك طالبت من وزارة التربية والتعليم بضرورة موافاة وزارة المالية بالأعداد المطلوبة، لسرعة صرف الحافز المخصص ، مع موافاة المبالغ التي تم صرفها ، وأسباب اختلاف الأعداد الواردة .

من جانبه قال مثل وزارة التربية والتعليم إن هناك مدارس تدخل في نظام الجودة وتستحق الحافز، ومن هنا جاء الاختلاف والتباين في الاعداد المستحقة لهذه الحافز .

وطالب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة موافاة وزارة المالية بالاعداد بدقة وارسال المستندات المطلوبة لعدم التأخير في استكمال هذا الحافز.

القوى العاملة بالبرلمان تناقش مشاكل العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة

من جهة أخرى، بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق للجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين، فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

يشارك في الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويطالب العديد من أعضاء مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير، بتثبيتهم أو عمل عقود دائمة لهم وتحسين أجورهم، لتحسين ظروفهم المعيشية، ومساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة.