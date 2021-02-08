وكيل «خطة النواب» يشيد بدور «التخطيط» في الحد من الاقتراض الخارجي

ثمن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دور وزارة التخطيط فى رئاستها للجنة الوزارية فى الفترة السابقة، في الحد من الاقتراض، قائلا: «كنا نستيقظ يوميا على قيام وزارة التعاون الدولي، بالحصول على قروض ولم يتم الاستفادة، مشيرا إلى أن حجم الدين الحكومي بخلاف الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وصل فى 30/6/2020 إلى 5 تريليونات جنيه، منها دين خارجى 22%، ودين محلي 78%»

وضرب سالم بعض الأمثلة من خلال بيانات وزارة التخطيط عن القروض غير المستغلة، مشيرا إلى وجود 28 قرضا متعثرا بقيمة 4 مليارات دولار، استخدم منها مليار دولار فقط، بنسبة 25%، وتبقى 75% منها غير مستخدم.

ولفت إلى وجود 8 قروض متوقفة، لم يتم السحب منها بقيمة 609 ملايين دولار، ونسبة الاستخدام صفر، لافتا إلى أن هناك قروض انتهى طريق إقفالها، وعددها 17 قرضا وقيمتها 2 مليار دولار، وتبقى منها 20%، لم يتم استخدامها.

وأشار الى وجود حوالى 32 منحة متعثرة، بقيمة 530 مليون دولار، حيث بلغ المسحوب منه نحو 130 مليار فقط بنسبة 25%، مضيفا بلغ عدد المنح المتوقفة، التي لم يتم السحب منها 9 منح، بقيمة 11.75 مليون دولار، ونسب الاستخدام صفر، و13 منحة انتهى تاريخ إقفالها، بقيمة 120 مليون دولار، استخدم منها 82% فقط، وتبقى 22 مليون دولار.

وطالب سالم، بإعداد تقرير عن المسؤلية عن عدم الاستفادة من القروض والمنح، وحاسبة من حمل الشعب المصرى بأعباء لم يستفد منها.

ولفت سالم إلى تنويع برامج وخطط التنمية، وإنشاء صندوق مصر السيادي، والاستغلال الأمثل للأصول في 2018، موضحا أنه كان صاحب فكرة إنشاء الصندوق في أول اجتماع للجنة الخطة فى مجلس النواب السابق والحكومة استجابت.

وتساءل عن الجهات والوزارات والهيئات التي لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة، وإبلاغ الصندوق بها.

وأشار إلى أن هناك أصول لم يتم الاستفادة منها القصوى، والاستغلال الكامل، ووجود اثنين من العاملين بالدولة، يقومون باستغلال استراحة حكومية بمحافظة سوهاج على مساحة 5 ألف متر، وتبلغ قيمتها نحو 70 مليون جنيه.

وأكد أن أحد رؤساء الوحدات المحلية، يقيم باستراحة على مساحة ألفين متر، ويصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه، وممتلكات واستراحات وزارة الري بسوهاج، فهناك 11 فيلا منهم فيلل على النيل، ومنهم ما هو مغلق وغير مستفاد، ونحو 59 وحدة سكنية، ومعظمها مغلق، أين الاستغلال الأمثل للأصول؟

وأشار إلى تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة حول تنفيذ القروض، إدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات الأساسية، لافتا إلى أن قرض تنمية الصعيد الذى تبلغ قيمته 500 مليون دولار، تم الحصول فى عام 2016، وكان من المفترض أن ينتهى فى عام 2021، وتم مد العمل به عامين آخرين، لكن تنازع الاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والصناعة والتخطيط في إدارة القرض، إدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات خاصة التكتلات الاقتصادية والصناعية بسوهاج.

ولفت سالم، إلى أن الهدف الأساسي لقرض تنمية الصعيد، كان خلق فرص عمل لأنباء سوهاج، والارتقاء بمستوى المعيشة، لكن تنازع الاختصاصات أدى إلى عدم الاستفادة من القرض.