شوقي: السيسي بحث خطة الامتحانات واستئناف الدراسة بتفصيل شديد للغاية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث خطة التعليم الجديدة بتفصيل شديد جداً، «وده اللي إحنا عرضناه النهارده، عشان نحافظ على أبنائنا».

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي على شاشة «DMC»: «كدة قولنا امتحانات التيرم الأول لكل صفوف سنوات النقل هتنزل الطلاب أقل عدد من الأيام، نص يوم يعني 3 ساعات بالكتير، عشان نخلص الترم الأول، وبعدين فيه امتحانات شهرية بديلة عن امتحانات آخر العام».

وتابع: «إن شاء الله ننجح في هذه المنظومة، رغم جائحة كورونا اللي إحنا فيها، الدولة في كل وقت ولجنة إدارة الأزمات تتابع تطورات الجائحة، وأي قرار محتاجين ناخده هناخده، الدولة وافقت على ما تم عرضه والسيسي بحثه معانا بتفصيل شديد جدا».

وواصل: «أشكر الإداريين والمعلمين الذين سيبذلون جهودًا في وضع الامتحانات وإدارة اللجان في المدارس».