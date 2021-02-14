توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية ورياح

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الاثنين الموافق 15 فبراير، حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته.

طقس الاثنين 15 فبراير

وأوضحت الهيئة أن طقس الاثنين مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون الطقس مائل للحرارة نهاراً بارد ليلاً.

وتكون الرياح معتدلة على غالبية المناطق بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

طقس الثلاثاء 16 فبراير

وأضافت الهيئة، أنّ طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلاً يسود على القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء، وكذلك على الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يكون مائل للبرودة نهاراص شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الغربية.

ـ سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ـ أمطار غزيرة تصل لرعدية على السواحل الشمالية الغربية.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على الوجه البحري.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد.

طقس الأربعاء 17 فبراير

وبالنسبة إلى طقس الأربعاء، فتشير توقعات الهيئة إلى أنّه يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً على معظم الأنحاء، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى.

ـ أمطار متوسطة على الوجه البحري.

ـ أمطار غزيرة تصل لرعدية على السواحل الشمالية الغربية.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الاثنين 15 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 16 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 08.

درجات الحرارة الأربعاء 17 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 12والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.